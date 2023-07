S’il n’y avait pas Apple, on se demande vraiment ce que deviendraient les « marketeux » de Samsung. La nouvelle publicité du Galaxy Z Flip 5, « Join the Flip Side », ne fait pas dans la dentelle une fois de plus en ciblant directement un groupe d’utilisateurs d’iPhone à la fois attirés et effrayés par le nouveau smartphone pliable de Samsung. L’idée consiste ici à laisser entendre que le Z Flip 5 obsède littéralement les utilisateurs d’iPhone et que la seule façon de se libérer de cette obsession est de craquer pour le côté obscur de la force .



Le spot est plutôt bien fait, mais l’aspect franchement cringe de certaines séquences flirte à nouveau avec la ligne rouge. Samsung ne semble toujours pas avoir compris que les pubs comparatives fonctionnent d’autant mieux que l’utilisateur d’en face n’est pas moqué (ici grossièrement). Il y a en effet peu de chances que l’utilisateur « ciblé » soit sensible à un message qui le fait passer pour un crétin (même avec de l’humour). A moins bien sûr que Samsung ne flatte ici les instincts de chapelle de sa propre base d’utilisateurs, ce qui est peut-être encore pire… Le Galaxy Z Flip 5 sera présenté officiellement le 26 juillet prochain.