Tata Electronics prendrait donc la relève de Wistron en Inde. Le géant indien avait racheté l’an dernier une usine de production d’iPhone appartenant à Wistron, et il semble désormais acquis que le nouvel acquéreur continuera donc d’y produire des iPhone. Si l’on en croit les sources bien informées de TrendForce, Tata Electronics fabriquera dans cette même usine près de 5% de la production mondiale d’iPhone 15. A noter qu’avant cette acquisition, Tata Group fabriquait déjà des châssis pour l’iPhone. Cette fois, il s’agira bien d’assembler des iPhone dans leur intégralité.

Le site de Wistron en Inde devient la propriété du géant local Tata Electronics

En intégrant la supply chain de l’iPhone, Tata Electronics deviendrait de facto (en Inde et dans le monde) le 4ème fournisseur/assembleur d’Apple, derrière Foxconn, Pegatron et Luxshare. Foxconn assemblerait pour 70% du volume total d’iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max, et pour 60% du volume total d’iPhone 15 Plus. Wistron Corp. continuerait toutefois de produire des iPhone 14, sans doute pour le marché local, avant de quitter définitivement le marché indien.