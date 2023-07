Les données concernant les ventes d’ordinateurs pour le 2e trimestre de 2023 sont arrivées. Les Mac ont connu une hausse de 10,3%, là où le marché du PC a été en recul selon le cabinet IDC (qui devance un peu Apple).

Apple a vendu 5,3 millions de Mac au 2e trimestre de 2023, soit une hausse de 10,3% par rapport à la même période un an plus tôt. La part de marché d’Apple est de 8,6% et le groupe est le quatrième plus gros vendeur d’ordinateurs.

IDC explique le gain de la manière suivante :

Apple a bénéficié d’une comparaison favorable d’une année sur l’autre alors que la société a connu des problèmes d’approvisionnement au cours du deuxième trimestre de 2022 en raison des arrêts de la chaîne d’approvisionnement liés au Covid-19.

Le premier vendeur est Lenovo qui a vendu 14,2 millions de PC, en recul de 18,4% sur un an. HP le suit avec 13,4 millions de ventes, en baisse de 0,8%. Dell arrive à la troisième place avec 10,3 millions d’ordinateurs vendus, en baisse de 22%. Apple est donc quatrième. Et en cinquième, on retrouve Acer avec 4 millions de ventes, en recul de 19,2%.

Au total, il y a eu 61,6 millions de ventes de PC et de Mac au cours du 2e trimestre de 2023. Cela représente une baisse de 13,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

« Les montagnes russes de l’offre et de la demande auxquelles l’industrie du PC a été confrontée au cours des cinq dernières années ont été extrêmement difficiles à gérer », explique IDC. « Les entreprises ne veulent pas se retrouver avec une offre insuffisante comme en 2020 et 2021, mais en même temps, nombre d’entre elles semblent hésiter à faire le grand pari d’un rebond du marché ».