Oxenfree II: Lost Signals (Lien App Store – Gratuit – Phone/iPad) est un jeu d’aventure fantastique… vraiment fantastique. Le premier opus était déjà l’un des plus beaux point’n clic jamais créé (dans le top 10 facile), et son successeur reprend cette recette gagnante, soit une superbe direction artistique, une bande son qualitative, une atmosphère très « Stranger Things » et un scénario aussi retors qu’intelligent. Seuls changent finalement les personnages (on suit une certaine Riley et non plus une bande d’ados), et certaines séquences tournent franchement à l’horrifique ; pour le reste, Oxenfree II: Lost Signals se positionne dans la continuité de son prédécesseur. Comme dans Oxenfree premier du nom, ce sont des interférences radiophoniques étranges qui viennent de nouveau jeter le trouble.

Seul bémol, il faudra donc disposer nécessairement d’un compte Netflix pour profiter de ce qui s’annonce comme l’une des belles pépites mobiles de l’été. Si vous êtes déjà abonné Netflix il n’y a pas à hésiter une seconde, mais si ce n’est pas le cas, la pilule sera d’autant plus dure à avaler que Netflix récupère depuis quelques mois toutes les grosses sorties indé mobiles.