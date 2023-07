Apple pense aux utilisateurs de Chrome et d’autres navigateurs Chromium (comme Microsoft Edge) avec macOS Sonomoa, en leur permettant d’accéder aux mots de passe du trousseau iCloud. Cela permet de rapidement se connecter aux sites Internet.

Il faut savoir qu’Apple a déjà proposé une extension pour Chrome qui a pour nom « Mots de passe iCloud ». Mais celle-ci était jusqu’à présent réservée à Windows. Avec la nouvelle version, il est aussi possible de l’utiliser sur Chrome et d’autres navigateurs sur Mac avec macOS Sonoma.

Voici comment Apple présente son extension :

‼️🔑 macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension.

If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023