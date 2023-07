Apple va proposer avant la fin de l’année un nouveau MacBook Pro qui embarquera une puce avec un processus de gravure en 3 nm, selon les informations de Digitimes.

« Selon des sources industrielles, la prochaine génération du MacBook Pro d’Apple, dont le lancement est prévu pour le troisième trimestre, sera équipée de processeurs en 3 nm », indique la publication.

Il est fort probable ici qu’il soit question du nouveau MacBook Pro avec un écran de 13 pouces et la puce M3. Cela rejoint de précédentes rumeurs à ce sujet.

Pas plus tard qu’hier, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple devrait lancer les premiers Mac M3 en octobre. Il a fait allusion à l’iMac, au MacBook Air de 13 pouces et au MacBook Pro de 13 pouces. En ce qui concerne les autres modèles, dont les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, le Mac Studio et le Mac Pro, il faudra attendre un peu plus longtemps.

Du côté de l’iPad, Apple proposerait la puce M3 avec l’iPad Pro. Mais il faudrait attendre le début de 2024 pour découvrir la nouvelle tablette.

Pour donner une idée, la puce M2 a une gravure en 5 nm, contre 3 nm pour la future puce M3. Cela va notamment permettre d’améliorer les performances, tout en proposant une meilleure autonomie.