Apple avait prévenu : les anciennes apps, celles qui ne sont plus vraiment compatibles avec les versions les plus récentes d’iOS et encombrent pour rien les étals de l’App Store, devaient bientôt être expurgées de la boutique applicative. Nous avons donc voulu vérifier si Apple était passé à l’acte. Depuis plusieurs années, nous disposons d’un outil qui récupère les apps de l’app store en temps réel et nous permet en outre de savoir qu’elles sont les apps disponibles, quelles sont les modifications (prix, métadonnées,..) et celles qui ne le sont plus.

Chaque jour nous ajoutons les nouvelles apps qui se placent dans le top 200 de chaque catégories, et une fois par trimestre (le processus prend plusieurs heures) un robot récupère toutes les identifiants des apps disponibles sur l’App Store FR afin de compléter notre base de données. Et donc, entre la fin mars et aujourd’hui, nos deux pointages montrent un très grosse différence : à la fin mars, l’App Store « France » comptait environ 2,3 millions d’apps, mais le dernier pointage effectué (le 17 juillet) par nos soins indique qu’il ne reste plus « que » 1,22 million d’apps. Ce qui s’appelle une véritable purge. Et une chose est sûre : l’ancienneté de l’app n’est pas le seul critère de retrait de l’App Store puisque certaines apps très anciennes (et non mises à jour) sont toujours là alors que beaucoup d’autres, bien plus récentes, sont passées à la trappe…

Bien évidemment, la purge ne concerne pas uniquement l’App Store FR : c’est l’ensemble du « stock » d’apps qui a été réduit. On note aussi que si le nombre d’apps a donc été drastiquement revu à la baisse, ce sont toujours les mêmes catégories d’apps qui dominent l’App Store FR, avec les jeux en tête (133 335 apps), suivi par la catégorie des Utilitaires (123 629), le Divertissement (113 255), le Style de Vie (106 782) et l’Economie (106 798). Le rythme des retraits d’apps s’est aussi intensifié, passant de 3 millions d’apps retirées en 6 ans à près d’un million d’apps retirées en quelques semaines à peine…