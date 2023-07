T3 Studio nous dévoile One Punch Man : World, un free-to-play visiblement un peu plus ambitieux que le très oubliable One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Edité par Crunchyroll Games, One Punch Man : World se présente comme un jeu de baston (et de collaboration ?) dans lequel Saitama et ses potes (Genos, Mumen Rider, Max, etc.) devront bien sûr annihiler des vagues d’aliens menaçants. Outre les nombreux combats, différentes activités ainsi que des mini-jeux seront proposés dans la Ville Z.



Le premier trailer de gameplay est plutôt satisfaisant dans l’ensemble. Les graphismes en cel shading sont vraiment raccords avec l’animé, les cinématiques sont sympas et et les coups spéciaux lors des combats s’avèrent assez spectaculaires. Rien de révolutionnaire bien sûr, d’autant que l’on ne sait encore rien des mécaniques freemium visant à nous faire passer à la caisse, mais ce qui nous est présenté n’a rien de déshonorant… One Punch Man : World sera disponible plus tard dans l’année sur PC, iOS et Android.