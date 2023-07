Le Maroc accueille aujourd’hui Apple Pay. Le service de paiement sans contact fait ses débuts pour tous les Marocains, tant qu’ils ont une carte bancaire chez une banque compatible.

Sur Twitter, CIH Bank a posté un tweet confirmant la disponibilité d’Apple Pay pour ses clients au Maroc. « Avec Apple Pay, ton iPhone devient ta carte bancaire », peut-on lire dans le tweet. Il n’est pour l’instant pas précisé si d’autres banques sont compatibles, Apple n’ayant pas encore mis à jour son site Internet.

Avec CIH BANK, vous pouvez désormais payer avec votre Iphone et votre Watch en toute simplicité et fluidité ✨#applepay pic.twitter.com/bi249llKiR — CIH BANK (@cihbank) July 18, 2023

Les clients marocains peuvent ajouter les cartes bancaires afin d’utiliser Apple Pay. Il est possible d’ajouter une nouvelle carte en accédant à l’application Cartes (Wallet) sur son iPhone ou à l’application Réglages sur son iPad ou Mac. Pour les utilisateurs de l’Apple Watch, le processus est géré par l’application Apple Watch.

L’usage d’Apple Pay au Maroc est identique à celui des autres pays. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web.

À date, le service de paiement sans contact d’Apple est disponible dans plus de 80 pays et régions. Ceux qui ont précédé le Maroc sont le Panama et le Honduras. Le prochain pourrait bien être le Vietnam.