C’est l’un des énormes (et rares) ratés de l’ère Apple « post iPhone ». Plans avait été lancé en 2012 comme un concurrent direct de Google Maps, et l’on découvrait surtout avec stupéfaction un logiciel perclu d’erreurs et d’anomalies , même si à la vérité Google Maps était loin de rendre une copie parfaite (déjà l’esprit « guéguerre » à l’époque). Apple a viré Scott Forsall et redoublé d’efforts pour améliorer sa copie, au point que dans certaines régions du monde, là où notamment l’utilisateur peut bénéficier de la version améliorée de Plans (cartes plus lisibles, nombreux POI, Look Around, itinéraires en AR), le logiciel d’Apple parvient même parfois à surclasser son concurrent direct. La fonction de guidage autoroutier de Plans est aussi très souvent louée pour son ergonomie générale face à son homologue Google Maps.

Malgré tout, l’écart reste nettement en faveur de Google Maps sur les POI sans compter que certaines fonctions de Maps ont mis très longtemps à arriver sur Plans (comme le téléchargement de cartes pour une utilisation hors ligne, qui sera seulement disponible avec iOS 17 !). Les mises à jour incessantes de Plans auraient donc fini par payer si l’on en croit un article du Wall Street Journal, qui note que Plans continue de grignoter sur la part de Google Maps. Le journal américain cite les témoignages de plusieurs utilisateurs d’iPhone qui expliquent les raisons de leur préférence pour Plans : clarté et lisibilité des cartes, suggestions de POI, fonction guidage routier, et globalement la qualité de l’interface semblent être les atouts maitres de Plans.

En France, et selon une étude Analysis Group commanditée par Apple, 2,2 millions d’utilisateurs d’iPhone se servent quotidiennement de Google Maps, contre 1,2 million qui choisissent Plans. Pas si mal pour une app de géolocalisation longtemps décriée, et qui revient largement en grâce aujourd’hui.