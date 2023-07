Apple ne l’avait évidemment pas prévu au moment de signer pour les droits exclusifs de retransmission de la MLS (Ligue de Football Nord Américaine). L’arrivé de Lionel Messi à l’Inter Miami pourrait bien faire exploser le nombre d’abonnements au service. Car Lionel Messi, c’est la plus grande star vivante du football moderne, avec 7 ballons d’or et un titre de champion du monde avec l’Argentine en 2022. Le crack du Football fera ses débuts dans la Major League Soccer ce vendredi 21 juillet, et il semble presqu’acquis que sa seule présence cette saison devrait considérablement booster les abonnements au MLS Season Pass.

Apple ne fournissant pas le chiffre du nombre d’abonnés à ces services, le comptage sera forcément un peu périlleux, mais l’homme aux plus de 800 buts (sur plus de 1000 matchs) est suivi par des millions de supporters dans le monde, et l’on voit mal comment cette popularité ne pourrait pas bénéficier à Apple. Le MLS Season Pass est proposé à 11,99 € par mois pour les abonnés Apple TV+, ou à 13,99 € pour les autres. La formule à l’année est nettement plus intéressante puisque l’abonnement est alors (pendant un an) de 29 euros pour les abonnés , ou de 39 euros pour les non-abonnés. Après cette première année d’abonnement, l’abonnement annuel passe à 69 euros (abonnés Apple TV+) et 89 euros.

