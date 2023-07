Malgré le positionnement tarifaire de l‘Apple Vision Pro, Apple a fait une présentation plutôt grand public des fonctionnalités du casque, en mettant notamment l’accent sur le visionnage de films, le télétravail, la capture de vidéos de familles (en 3D relief) et même le jeu vidéo (cantonné à la 2D dans la présentation). L’Apple Vision Pro sera à priori parfaitement taillé pour le jeu vidéo, d’autant que le moteur Unity est déjà compatible avec le casque. Unity a même développé PolySpatial., une plateforme de développement de jeu vidéo pour visionOS !

La bêta de Polyspatial sera bientôt désormais disponible pour les développeurs, et c’est forcément une très bonne pour ceux qui s’inquiétaient de ne pas trouver de jeux sur le Vision Pro. PolySpatial facilite en effet la conversion sur visionOS de jeux basés sur le moteur Unity et déjà disponibles sur d’autres supports. « Unity est ravi de collaborer avec Apple pour apporter des outils de création familiers et puissants pour créer des jeux et des applications immersifs pour cette nouvelle plate-forme informatique spatiale, Apple Vision Pro […] » déclare Unity dans un communiqué.

« Grâce à une intégration profonde entre la nouvelle technologie PolySpatial d’Unity et visionOS, vos applications peuvent cohabiter avec d’autres applications dans l’espace partagé. En combinant les capacités de création et de simulation de Unity avec la gestion de rendu de RealityKit, le contenu créé avec Unity sera impeccable ».

Les développeurs qui pourront accéder à la bêta seront directement contactés par Unity.