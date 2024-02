Apple a choisi de mettre en avant l’expérience de jeu sur son casque Vision Pro. Le fabricant assure que son ordinateur spatial se veut « le début d’une nouvelle ère pour le gaming, avec les joueurs qui sont totalement immergés dans des univers de jeu époustouflants et interagissent avec les jeux dans leur environnement physique de manière étonnamment nouvelle ».

Du gaming sur l’Apple Vision Pro

Apple fait savoir que plus de 250 jeux sont disponibles sur le Vision Pro grâce à son service Apple Arcade. Le groupe parle de 12 titres en particulier parce que ce sont « des jeux spatiaux uniques ». Les jeux sont :

Game Room

WHAT THE GOLF?

Cut the Rope 3

Jetpack Joyride 2

Patterned

Illustrated

Wylde Flowers stitch.

Synth Riders

LEGO Builder’s Journey

Bloons TD 6+

Super Fruit Ninja

Le fabricant ajoute que d’autres titres vont prochainement exploiter l’aspect spatial du Vision Pro. On retrouvera notamment Alto’s Odyssey: The Lost City, Gibbon: Beyond the Trees et Spire Blast.

Dans son communiqué, Apple indique :