La nouvelle gamme d’iPhone 15 pourrait ne pas être prête pour septembre. Si l’on en croit Wamsi Mohan, analyste pour Bank of America, le lancement des iPhone 15/15 Pro serait reporté de quelques semaines, jusqu’en octobre donc. Dans une note de recherche, Mohan estime que les prochains iPhone seront commercialisés au début du quatrième trimestre, ce qui aura sans doute une incidence négative sur les résultats du troisième trimestre.

En conséquence, Wamsi Mohan prévoit un chiffre d’affaires de 87,1 milliards de dollars pour Apple sur le Q3 (ou Q4 fiscal), ce qui est bien en dessous du consensus de 91,6 milliards de dollars annoncé par les analystes. Le report du lancement aurait aussi pour conséquence d’abaisser à 48 millions le nombre d’iPhone écoulés sur le Q3, contre un consensus de 51 millions d’unités.

La prévision de l’analyste de Bank of America doit être prise avec les pincettes d’usage, pour la simple et bonne raison que Mohan ne fournit aucune explication pour le report du lancement. De plus, aucune information en provenance de la supply chain ne vient supporter ce qui reste aujourd’hui une rumeur.