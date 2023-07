Apple Pay débarque aujourd’hui dans un nouveau pays : au Vietnam. Ce n’est pas réellement une surprise, étant donné que le ministère vietnamien au Commerce et à l’Industrie avait vendu la mèche il y a quelques jours. C’est désormais actif.

Les Vietnamiens peuvent désormais ajouter leur carte bancaire pour être en mesure d’utiliser Apple Pay. Il est possible d’ajouter une nouvelle carte en accédant à l’application Cartes (Wallet) sur son iPhone ou à l’application Réglages sur son iPad ou Mac. Pour les utilisateurs de l’Apple Watch, le processus est géré par l’application Apple Watch.

Apple Pay available in Vietnam now! pic.twitter.com/ROx7F7uVDi

— Thiệu Rino  (@ThieuRino) July 20, 2023