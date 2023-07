Apple TV+ annonce aujourd’hui La Maison, une nouvelle série française qui comprendra 10 épisodes et se focalisera sur la haute couture. Une partie du casting est dévoilée, mais il n’y a pas encore une date de sortie.

La série La Maison comprend au casting Lambert Wilson, Carole Bouquet, Amira Casar, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille et Ji-Min Park.

La haute couture rencontre le drame dans cette série qui montre comment la dynastie familiale d’une maison de mode emblématique est plongée dans le scandale et la réinvention à la suite d’une vidéo virale mettant en scène le créateur vedette Vincent LeDu (Lambert Wilson), laissant la légendaire maison de haute couture de sa famille suspendue à un fil. Perle Foster (Amira Casar), l’ancienne muse de Vincent qui est toujours dans son ombre, fait équipe avec la nouvelle génération de créateurs visionnaires Paloma Castel (Zita Hanrot) pour sauver et recréer la Maison LEDU, vieille de plus d’un siècle, et revendiquer la place qui leur revient dans la famille LeDu et dans le monde de la mode.

La série est créée par José Caltagirone et Valentine Milville, qui font aussi office de showrunners. Le scénario se base sur une idée du producteur exécutif Alex Berger. La réalisation est assurée par Fabrice Gobert et Daniel Grou.

Apple TV+ indique que la série La Maison aura le droit à 10 épisodes d’une heure chacun. Il n’y a aucune image ni date de sortie.