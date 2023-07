À l’occasion de la sortie du documentaire Underrated qui se focalise sur le joueur de la NBA Stephen Curry, Apple a décidé d’offrir Apple TV+ pendant deux mois.

Pour profiter de l’offre avec Apple TV+ offert pendant deux mois, rendez-vous sur cette page puis cliquez sur le bouton « Activez maintenant ». Vous allez être redirigé sur Apple TV+ pour activer l’offre.

Les conditions d’Apple indiquent :

Le code expire le 24 août 2023. Uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés qualifiés. Il s’agit d’un code promotionnel qui ne peut être revendu, qui n’a aucune valeur monétaire et qui ne sera pas remplacé en cas de perte ou de vol. Valable uniquement là où Apple TV+ est disponible. Nécessite un identifiant Apple et un moyen de paiement enregistré. Apple TV+ est renouvelé au prix de votre région par mois après la promotion jusqu’à ce qu’il soit annulé.

Vous l’avez donc compris, vous avez jusqu’au 24 août pour bénéficier de l’offre. À la fin des deux mois offerts, l’abonnement à 6,99€/mois s’active. Mais vous pouvez très bien l’annuler quelques jours auparavant afin de ne pas être facturé.

Pour ce qui est du documentaire, Stephen Curry : Underrated est l’histoire du passage à l’âge adulte de l’un des joueurs les plus influents, les plus dynamiques et les plus inattendus de l’histoire du basket-ball. Ce film documentaire, qui mêle cinéma-vérité, images d’archives et interviews, retrace l’ascension de Stephen Curry, qui est passé du statut de joueur universitaire de petite taille (pour un joueur de basket) dans une université de division 1 à celui de quadruple champion de la NBA, bâtissant ainsi l’une des dynasties sportives les plus dominantes.