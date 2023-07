Apple ne sera pas le diffuseur pour la Premier League, à savoir le championnat d’Angleterre de football. La société a décidé d’abandonner l’idée d’acquérir les droits de diffusion.

« Je n’aime pas le terme d’exclusivité, parce qu’il est important, mais pas autant », a déclaré Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, auprès du Sun. « Ce qui est important pour nous, ce sont les droits mondiaux », a-t-il précisé. « Nous sommes une entreprise mondiale, nous avons un grand nombre de clients dans tous les pays du monde, et il n’est pas excitant pour moi d’avoir quelque chose qu’une personne peut avoir et qu’une autre ne peut pas avoir », a-t-il ajouté.

Est-ce la fin ? Ou peut-on espérer qu’Apple s’intéresse à nouveau à la Premier League à l’avenir ? « Je ne dis jamais rien sans connaître toutes les informations. Mais en général, nous ne signons jamais d’accord avec une ligue d’un pays spécifique ou d’un petit sous-ensemble de pays et je dirais qu’il est très improbable que nous le fassions un jour », a fait savoir Eddy Cue. « Nous ne voudrions pas investir pour le faire parce que nous ne sommes pas un investisseur typique qui essaie de combler des lacunes. La MLS [football en Amérique du Nord] est notre priorité et nous voulons qu’elle soit un grand succès ».

Les offres des diffuseurs devraient avoisiner les 3 milliards de livres (3,47 milliards d’euros) par saison au total, et la ligue devrait également proposer des offres limitées plus modestes. Cependant, Apple était plus intéressé par un accord global, comme pour la Major League Soccer (MLS), que par une approche fragmentaire.