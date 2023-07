Après l’annonce du SDK (outil de développement d’apps natives), Apple continue d’enrichir les ressources disponibles pour les développeurs de l’Apple Vision Pro. Dans la journée d’hier, la firme de Cupertino a distribué de nouveaux assets nécessaires aux tests des différentes versions du casque XR, et l’on sait désormais grâce au nouveau firmware publié que le Vision Pro disposera de trois modèles de batterie, A2781, A2988, et A2697. Apple aurait-il prévu trois modèles de batteries de capacités différentes (un modèle standard vendu avec le casque et deux autres commercialisés à part) ? Cela reste peu probable, et il s’agit plus certainement de modèles fabriqués par des fournisseurs différents.

Les kits de développement devraient être livrés aux devs avant la fin du mois en cours. Ces derniers permettront de créer des apps qui tourneront directement sous le Vision Pro. Les devs du Vison Pro auront aussi un accès privilégié au Vision Pro developer Lab, qui permet d’assister à des démonstrations d’apps visionOS, iPadOS et iOS tournant directement sous le casque. Ces « Labs » seront disponibles à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour, et Tokyo.