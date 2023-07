Severance ainsi que d’autres séries Apple TV+ sont actuellement en pause à cause de la grave des scénaristes et des acteurs. Ce mouvement de grève, l’un des plus durs qu’Hollywood ait jamais affronté, a déjà des conséquences majeures sur l’industrie : séries ou films annulés, dates de sortie reportées, le coût de cette grève devrait se compter en dizaines de milliards de dollars (si ce n’est plus), à quoi il faut rajouter les résultats catastrophiques des entrées en salles depuis le début de l’année. Presque tous les blockbusters sont en échec, réalisant des recettes bien en deçà des objectifs annoncés.

La crise du secteur aux Etats-Unis ne concerne pas vraiment les productions françaises, et cela tombe bien pour Apple puisque la série La Maison est actuellement en cours de tournage Paris et ses environs. La série avait été annoncée il y a quelques jours, et l’on apprend finalement que le tournage a déjà démarré. Pas de grève, pas d’acteurs en colère contre les IA, Apple TV semble bien décidé à avancer vite sur cette série française, ce qui lui permettra au passage de se mettre en accord avec les quotas de productions hexagonales.

La Maison raconte l’histoire de la dynastie familiale d’une maison de mode emblématique plongée dans le scandale suite à la publication d’une vidéo devenue virale. Cette vidéo montre le créateur de mode vedette Vincent LeDu (Lambert Wilson) dans une situation peu avantageuse. Perle Foster (Amira Casar), l’ancienne muse de Vincent, fait équipe avec la nouvelle génération de créateurs visionnaires – dont Paloma Castel (Zita Hanrot) – afin de sauver et recréer la Maison LEDU, vieille de plus d’un siècle, et revendiquer la place qui leur revient dans la famille LeDu et dans le monde de la mode.

Le casting de La Maison comprend Lambert Wilson (“De Gaulle”), Amira Casar (“Call Me by Your Name”), Carole Bouquet (“En thérapie”), Zita Hanrot (“Fatima”), Pierre Deladonchamps (“Stranger by the Lake”), Antoine Reinartz (“Anatomy of a Fall”), Anne Consigny (“Elle”), Florence Loiret Caille (“The Bureau”) et Ji-Min Park (“Return to Seoul”). La série est créée par José Caltagirone et Valentine Milville, qui font aussi office de showrunners. La réalisation est assurée par Fabrice Gobert et Daniel Grou.