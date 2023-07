Nous vous en parlions ce matin : Apple avait promis de lâcher les kits de développement pour l’Apple Vision Pro avant la fin du mois de juillet. Apple a donc tenu parole et a donc enfin lâché les kits de développement pour son casque XR. Cela signifie que les développeurs sélectionnés recevront un kit de développement prêté par Apple. Ce n’est pas tout puisque ces derniers recevront aussi une aide à la configuration de l’appareil et à son intégration, des contacts avec des experts Apple « pour obtenir des conseils sur la conception et le développement de l’interface utilisateur » ainsi que deux demandes d’assistance supplémentaires au niveau du code. Un pack particulièrement complet donc.

Il est en outre précisé que l’appareil servant au développement (inclus dans le kit) devra être retourné à Apple sur simple demande. Apple précise aussi les modalités d’inscription : « Soumettez une brève candidature pour un kit de développement Vision Pro. Vous devrez être titulaire d’un compte développeur Apple, fournir des détails sur les compétences de développement de votre équipe et les applications existantes, et accepter les termes et conditions. Les candidatures seront examinées et la priorité sera donnée aux candidats créant une application qui tire parti des fonctionnalités et des capacités de visionOS. »