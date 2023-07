Après le rachat des droits au Festival de Sundance (pour 20 millions de dollars), Flora and Son a enfin une date de sortie sur Apple TV+. Le film sortira aussi dans les salles de cinéma aux Etats-Unis. Flora and Son est un drame musical de Jon Carney largement adoubé par la critique lors de son passage à Sundance, au point d’être pressenti pour les Oscars 2024. Le film, qui se déroule en Irlande, raconte l’histoire de Flora et de son fils adolescent Max. Flora encourage Max à se mettre à la guitare, et avec l’aide de Jeff, un professeur de guitare en ligne basé à Los Angeles, le tandem mère-fils découvre le pouvoir de guérison de la musique.

From Sundance to Toronto. John Carney's newest crowd-pleasing hit is heading to TIFF 2023. Flora and Son, starring Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt, and Orén Kinlan, arrives in select theaters September 22. Streaming September 29 on Apple TV+ pic.twitter.com/jHqUyNpcON — Apple Original Films (@AppleFilms) July 24, 2023

Le casting est composé d’Eve Hewson (Flora), Joseph Gordon-Levitt (le Professeur de Guitare), et Orén Kinlan (le fils adolescent). Flora and Son sera disponible sur Apple TV+ le 29 septembre prochain, et le 22 septembre dans les salles américaines. Bonne nouvelle, il n’est pas prévu de sortie en salles en France, ce qui signifie qu’il n’y aura pas à attendre le délai imposé par la chronologie des médias pour en profiter sur le service dès le 29 septembre.