Successeur spirituel du chef d’oeuvre inaltérable King of the Dragon Pass (sorti en 1999) , la saga Six Ages mélange toujours aussi habilement la narration, le rôle-play et la stratégie (largement matinée de diplomatie). Rajoutez à ces ingrédients un scénario extrêmement bien écrit, des dialogues ciselés à la perfection, et vous obtenez une référence absolue d’un genre hybride… sans véritable concurrence. Six Ages 2: Lights Going Out, la suite de Six Ages donc, s’annonce sur iOS pour le 21 août prochain, et c’est forcément un petit évènement (cela devrait en être un gros, mais à l’époque où le moindre AAA ultra formaté fait l’actu gaming, il ne faut pas s’en étonner…).



Six ages se déroule toujours dans le monde « Heroic Fantasy » de Glorantha (si Runequest vous dit quelque chose…) et cette fois, la base de texte et de dialogues est riche de plus d’un demi-million de mots. Un monument s’annonce… Six Ages 2 peut déjà être précommandé sur iOS à cette adresse. Le jeu sera disponible dans l’App Store le 21 août prochain, et c’est peu dire qu’on en peut plus d’attendre…