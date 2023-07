Apple va faire évoluer la partie photo des iPhone 15 avec notamment un capteur hybride en verre-plastique et une ouverture ƒ/1.7, si l’on en croit une indiscrétion du leaker RGcloudS.

Ce changement concernerait l’ensemble des iPhone 15 et non uniquement les modèles Pro. Certains constructeurs ont déjà adopté ce système, notamment Xiaomi. Le capteur hybride serait composé d’un seul élément en verre et de six éléments en plastique. Actuellement, le capteur des iPhone 14 comporte sept lentilles en plastique.

Pour l’ouverture, on passerait de ƒ/1.79 avec les iPhone 14 Pro à ƒ/1.7 avec les iPhone 15. Aussi, les iPhone 15 et 15 Plus auraient un capteur principal de 48 mégapixels, à l’instar des iPhone 14 Pro et Pro Max sortis l’année dernière. De plus, les iPhone 14 et 14 Plus ont une ouverture de ƒ/1.5. Le passage cette année à ƒ/1.7 serait donc notable.

La plus grande ouverture permettra de capturer jusqu’à 20% de lumière en plus. Le fait de laisser entrer plus de lumière permet d’obtenir de meilleurs résultats dans des conditions de faible éclairage et d’utiliser des vitesses d’obturation plus rapides. La profondeur de champ est également plus faible, ce qui permet de mettre l’accent sur le sujet d’une image en rendant l’arrière-plan plus flou.

Pour 2024, l’iPhone 16 Pro Max devrait évoluer avec un capteur hybride en huit parties, dont deux éléments en verre et six éléments en plastique. Il y aurait également des capteurs hybrides à cinq et six éléments sur le téléobjectif et l’ultra grand-angle.