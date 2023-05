Les iPhone 15 et 15 Plus devraient s’améliorer au niveau de la photo avec un capteur principal de 48 mégapixels, selon l’analyste Jeff Pu. Pour rappel, Apple propose déjà un tel capteur sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Les iPhone 15 et 15 Plus utiliseraient un nouveau capteur à trois niveaux capable de capter plus de lumière pour une meilleure qualité d’image. Mais l’analyste précise que le capteur est probablement confronté à des problèmes de rendement qui pourraient entraîner des retards de production pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Il s’appuie sur des informations venant des fournisseurs et chaînes de production.

Pour rappel, les iPhone ont eu le droit pendant des années à un capteur photo principal de 12 mégapixels. Apple est passé à 48 mégapixels avec les iPhone 14 Pro, ce qui a notamment permis de prendre des photos ProRAW de 48 mégapixels qui conservent plus de détails dans le fichier image pour une plus grande souplesse d’édition. Voilà que les modèles non-Pro vont s’y mettre à leur tour cette année avec les iPhone 15 et 15 Plus.

Apple devrait normalement annoncer les iPhone 15 en septembre prochain lors d’une keynote. Ils auront quelques points communs, comme le port USB-C à la place du port Lightning. Mais ce sont surtout les iPhone 15 Pro et Pro Max qui auront le droit à des nouveautés, avec une nouvelle puce A17, un bouton Action à la place du silencieux, un pourtour en titane, plus de RAM et d’autres éléments.