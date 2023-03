Plusieurs rumeurs l’affirment depuis quelques temps : le A17 qui embarquera dans la prochaine gamme d’iPhone 15 Pro/Pro Max sera un véritable monstre de puissance. Et cette fois, un test Geekbench 6 du processeur semble confirmer ces affirmations. Si l’on en croit donc ce bench, le A17 réaliserait un score de 3986 aux tests monocoeur et un époustouflant 8841 aux tests multicoeurs, de quoi venir titiller les 9750 points du test multicoeurs du processeur M2, et battre ce même processeur au test monocoeur ! Ces scores mirifiques représentent un gain de puissance de 60% en monocoeur et de 40% en multicoeurs, du jamais vu entre deux générations de processeur Ax !

Comparativement aux 1953 points (bench monocoeur) et 5449 points (bench multicoeurs) du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le A17 semble provenir d’une autre génération de processeur. Attention tout de même, car après l' »affaire » du faux-leak de carte mère d’iPhone 15 Pro, cette fuite de benchmark est forcément à prendre avec les pincettes d’usage, même si les données sont assez raccords avec plusieurs rumeurs antérieures. Pour rappel enfin, le A17 sera le tout premier processeur d’Apple à être gravé par TSMC à la finesse de 3 nm.