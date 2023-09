C’est une tradition : le A17 Bionic d’Apple est passé à la moulinette de Geekbench 5.0 et les résultats sont à la hauteur des attentes : le A17 réalise ainsi un score de 2914 aux tests single core, soit 13% de mieux que les 2519 du A16… et 40% de mieux que le A15 Bionic (2183) ! L’écart est encore plus flagrant en multicœurs, le A17 culminant à 7199, contre 6367 pour le A16 et 5144 avec le A15. Surtout, les résultats du A17 se rapprochent énormément de ceux du M1, ce dernier affichant 2223 en simple coeur et 7960 en multicœurs. La nouvelle gamme d’iPhone 15 Pro est donc aussi performante en puissance brute que les premiers Mac sous Apple Silicon ! Impressionnant. A noter que le test Geekbench du A17 confirme aussi les 8 Go de RAM des iPhone 15 Pro (soit 2 Go de de plus que l’iPhone 15 Pro).

Ce premier test Geekbench ne renseigne malheureusement pas sur les performances de la puce graphique intégrée au SoC du A17. Et c’est dommage, car Apple annonce ici un gain de 20% de puissance de rendu, sachant que la firme de Cupertino est souvent conservatrice sur les évolutions de puissance entre chaque génération de puces. Apple avait ainsi annoncé 10% de perfs supplémentaires sur la partie CPU du A17, alors que les résultats Geekbench montrent un gain net de 13%.