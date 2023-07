Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 2 d’Invasion. La série fera ses débuts le 23 août prochain sur sur le service de streaming.

Invasion est une série de science-fiction qui suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue dans le monde. La deuxième saison, pleine d’action, reprend quelques mois plus tard, les extraterrestres intensifiant leurs attaques dans une guerre totale contre les humains. La bande-annonce donne un aperçu de la nouvelle saison, où les extraterrestres et la destruction abondent, où les réponses sont recherchées sans relâche et où la lutte pour la survie du monde se poursuit.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le retour d’Invasion sur Apple TV+ », a récemment déclaré le cocréateur et producteur exécutif de la série, Simon Kinberg. « Il s’agit d’une saison plus grande et plus intense qui plonge nos téléspectateurs dans une bataille mondiale à grande échelle dès le début. Au fond, la série parle de la puissance de l’esprit humain et des liens émotionnels qui nous unissent, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des obstacles incroyables ».

La série met en vedette Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland et Tara Moayedi. Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor et Naian González Norvind sont les nouveaux acteurs qui apparaîtront régulièrement.

La saison 2 d’Invasion fera ses débuts le 23 août sur Apple TV+. Un seul épisode sera diffusé à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Il y aura 10 épisodes au total