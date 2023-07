Un consortium composé d‘OpenAI, Google, Microsoft, et de la société d’IA Anthropic vient de se donner pour objectif d’autoréguler les pratiques autour de l’IA afin de garantir une évolution saine du secteur : « Aujourd’hui, Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI annoncent la formation du Frontier Model Forum », annonce Google dans un article de blog, « un nouvel organisme de l’industrie axé sur le développement sûr et responsable des modèles d’IA de pointe ».

Et de décrire les missions du consortium :« Le Frontier Model Forum s’appuiera sur l’expertise technique et opérationnelle de ses entreprises membres au profit de l’ensemble de l’écosystème de l’IA, par exemple en faisant progresser les évaluations techniques et les références, et en développant une bibliothèque publique de solutions pour soutenir les meilleures pratiques de l’industrie ainsi que les normes. » « Les entreprises qui créent la technologie de l’IA ont la responsabilité de s’assurer qu’elle est sûre, sécurisée et reste sous contrôle humain », a surenchéri Brad Smith, le président de Microsoft, « Cette initiative est une étape vitale […] pour faire progresser l’IA de manière responsable et relever les défis afin que cette dernière profite à l’humanité tout entière. »

Le Frontier Model Forum précise que l’IA dont il est question se rapproche de l’IA dite générale, capable de « raisonner » à une tout autre échelle que les modèles actuels. Ces IA peuvent ainsi résoudre plusieurs tâches différentes à la suite pour parvenir au résultat souhaité. L’objectif poursuivi semble pour le moins assez noble (ce qui ne veut pas dire désintéressé), mais l’on note tout de même un absent de poids : Apple. La firme de Cupertino avait déjà fait faux bond à une initiative du même genre organisée par la Maison Blanche ; elle récidive donc aujourd’hui, ce qui ne signifie pas pour autant que les aspects éthiques de l’IA ne l’intéressent pas.

Après tout, ce n’est pas la première fois qu’Apple la jouerait « solo », ne serait-ce que pour pouvoir démarquer sa communication du reste de l’industrie. Pour rappel cependant, Apple reste l’un des membres de The Partnership on AI, une organisation autour de l’IA fondée par Google et Microsoft.