Comme prévu, Apple a arrêté ce 26 juillet 2023 son service gratuit « Mon flux de photos ». Il avait fait ses débuts en 2011, aux côtés du lancement d’iCloud.

La fonctionnalité « Mon flux de photos » permettait d’accéder depuis votre Mac ou PC aux dernières photos (et captures d’écran) que vous avez prises avec votre iPhone, iPad ou iPod touch. Les photos étaient stockées pendant 30 jours.

L’avantage de cette fonctionnalité est qu’elle était gratuite et qu’il n’était pas nécessaire de brancher son iPhone à son Mac/PC avec un câble pour récupérer les photos. Autant dire que c’était pratique. Mais Apple a décidé d’y mettre un terme.

Quelles sont les alternatives ? Sans surprise, Applet met en avant le service Photos iCloud qu’il présente comme « la meilleure option pour synchroniser sur l’ensemble de vos appareils les photos et vidéos que vous prenez et les stocker en toute sécurité dans iCloud ». Mais « Mon flux de photos » est un service gratuit, là où iCloud demande de payer pour stocker les données (au-delà de 5 Go).

Comment vérifier si vous utilisez déjà Photos iCloud ? Sur iPhone :

Ouvrez l’application Réglages

Touchez votre prénom/nom (identifiant Apple) en haut

Rendez-vous dans la section iCloud

Sélectionnez Photos et regardez si la synchronisation est activée. Si oui, vous utilisez Photos iCloud

Sur Mac :