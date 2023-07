Une « étude » de resume.io semble indiquer qu’Apple serait la pire société de la tech américaine pour retenir ses salariés. Ces derniers resteraient en moyenne 1,7 ans chez Apple avant de partir vers d’autres cieux, soit la moyenne la plus basse de toutes les sociétés technologiques américaines. Amazon et Meta ne seraient guère mieux lotis cependant avec une moyenne de durée de rétention d’1,8 ans.

Aussi surprenants soient ils, ces résultats portent réellement à caution : la méthodologie de resume.io consisterait en effet à recenser les comptes LinkedIn des employés des entreprises concernées, et à faire une moyenne du temps passé dans la même entreprise à partir des informations publiées sur LinkedIn. Problème, ces données ne sont pas forcément fiables ou mises à jour, et surtout, un salarié qui reste longtemps dans la même entreprise n’a pas forcément besoin d’un compte LinkedIn.

Il y a bien un Craig Federighi et un Tim Cook recensés sur LinkedIn, mais ce ne sont pas ceux de la firme de Cupertino. Quant à Phil Schiller, ce dernier n’a pas de compte LinkedIn, et il doit en être de même pour de nombreux employés d’Apple. En d’autres termes, il n’y a pas vraiment de sens à établir une durée moyenne de rétention à partir uniquement des informations des employés qui sont les plus susceptibles de quitter leur entreprise…