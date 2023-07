La vie n’était pas douce pour les restaurateurs de Myrtle Beach en Caroline du Sud. Depuis plusieurs mois en effet un voleur écumait les bars et restaurants de la région, parvenant même à ouvrir les coffres-forts de plusieurs établissements. Après une série de cambriolages dans une courte période de temps, les tenanciers du bar Sneaky Beagle en ont eu assez. Ces derniers ont eu alors une idée lumineuse pour piéger le malandrin : un AirTag a été scotché à l’intérieur d’une peluche elle-même placée dans un coffre-fort leurre.

Et ce qui devait arriva, le voleur est une nouvelle fois rentré par effraction dans le Sneaky Beagle et n’a pas hésité à récupérer le coffre-fort. Les policier n’ont eu alors qu’à suivre le filou à la trace – via le AirTag bien sûr – pour le cueillir comme une fleur à son domicile. Le voleur, un homme de 52 ans, a été arrêté et inculpé de neuf chefs de cambriolage au deuxième degré.

L’AirTag est disponible à la vente sur Amazon au prix de 35 euros.