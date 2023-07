Apple a envoyé un e-mail aux développeurs qui ont été sélectionnés pour participer à son laboratoire de test pour le Vision Pro. Les développeurs pourront ainsi faire des tests et optimiser leurs applications pour visionOS, le système d’exploitation du casque.

Les rendez-vous d’Apple ont lieu dans plusieurs villes : Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo. Dans le cas de Cupertino, ce sera au début de la semaine prochaine. Cela se déroulera progressivement dans les autres villes dans le courant du mois d’août.

Les développeurs invités pourront apporter leur Mac et le code de leurs applications. Des ingénieurs Apple seront à leur disposition pour répondre à leurs questions, les aider dans le développement et plus encore. Les développeurs doivent être majeurs pour participer et Apple privilégie ceux qui ont une application visionOS en cours de développement ou ceux qui ont au moins une application iOS/iPadOS et veulent proposer un contenu optimisé pour le Vision Pro.

Au sujet des kits de développement qui seront fournis aux développeurs (pas forcément ceux qui sont invités aux laboratoires de test d’Apple), les règles sont strictes. Le développement d’applications doit se faire dans un espace de travail privé et sécurisé, accessible uniquement par les développeurs autorisés à travailler avec le Vision Pro, des règles qui empêcheront peut-être la fuite de détails supplémentaires sur le casque. Les développeurs enregistrés peuvent demander un kit sur le site d’Apple.