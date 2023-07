L‘USPTO (le bureau des brevets américain) vient d’avaliser une demande d’extension de marque déposée effectuée par Apple. La firme de Cupertino étend désormais les applications possibles de l’Apple Vision Pro… au jeu vidéo, soit les catégories « consoles portables électroniques de jeux ; consoles de jeux informatiques ; télécommandes portables interactives de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques ; contrôleurs de jeux pour jeux informatiques ; contrôleurs pour consoles de jeux ; étuis de protection spécialement adaptés aux jeux vidéo portables. ». La vidéo de présentation du Vision Pro semblait déjà indiquer qu’il serait probablement possible de jouer aux titres Apple Arcade avec une manette, et il semblait logique que cette possibilité s’étende aux fonctions de jeux dans le nuage (via le Game Pass Ultimate par exemple) ou de mirroring (d’une console proche ou d’un PC).

Le jeu vidéo ne sera donc pas oublié dans l’offre de services de l’accessoire de réalité mixte (mais qui en doutait ?). Outre les aspects relatifs au jeu vidéo (extension class 028 du dépôt de marque), Apple étend aussi la marque déposée Apple Vision Pro aux coques de protection en cuir et à une très vaste catégorie d’appareils informatiques et de services (webcast, médias, éducation, sport, musique, apprentissage à distance, etc.).