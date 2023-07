Moins connu que les poids lourds de la console et de l’arcade NEO GEO, 3 Count Bout est pourtant un fier représentant d’un genre de jeu de combat un peu passé de mode : le jeu de catch professionnel. La version légèrement remastérisée 3 Count Bout ACA NEOGEO est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Les graphismes colorés (et considérés comme superbes à l’époque de la sortie du jeu), la variété des coups (dont des coups aériens et même illégaux !) ainsi que les différents modes de jeu (jouables en solo ou en multijoueurs) rendent grâce à la qualité du titre original de 1993. Il est même possible de se fritter en pleine rue !



Malheureusement, sans manettes, le mode solo s’avère extrêmement difficile passé les trois premiers combattants, au point que l’IA des adversaires semble quasiment imbattable. Le mode multi reste donc le point fort de cette version, avec bien sûr les petites améliorations de cette version mobile, dont le fait qu’aucune donnée du joueur n’est collectée durant les parties.