La semaine dernière, Twitter est devenu X sous iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et l’on sait désormais pourquoi ce changement de nom (et d’icone) a pris un peu plus de temps que prévu. La firme de Cupertino aurait en effet hésité à autoriser ce nouveau nom sachant que les règles de l’App Store stipulent que le nom d’une app ne peut pas disposer d’un unique caractère d’imprimerie. Visiblement donc, et après mûre réflexion, Apple a choisi d’accorder une jolie fleur au réseau social d’Elon Musk, un cadeau plutôt (très) rare chez le californien. Mais après tout, Apple pouvait-il susciter l’ire d’un des réseaux sociaux les plus influents du moment ?

Pour autant, le cadeau fait à X ne signifie pas que les règles de l’App Store ont été modifiées. Une simple vérification permet de constater que ce n’est effectivement pas le cas, ce qui signifie que le développeur qui souhaitera soumettre son app Y à Apple en sera certainement pour ses frais. « Selon que vous serez puissant ou misérable… »