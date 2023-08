Des législateurs américains ont contacté Tim Cook pour lui poser des questions concernant l’avenir d’Apple, notamment concernant la blockchain et les règles de l’App Store. Ils cherchent à obtenir des détails qui, actuellement, ne sont pas publics.

La lettre, envoyée la semaine dernière et adressée à Tim Cook, vient de Gus Bilirakis et de Jan Schakowsky, président et membre de la sous-commission de l’innovation, des données et du commerce. Ils citent notamment un exemple datant de décembre 2022, où Coinbase a déclaré qu’Apple l’avait empêché de proposer des NFT sans utiliser le système d’achat intégré de l’App Store. La lettre indique :

En particulier, il semble qu’Apple ait utilisé les directives de l’App Store pour augmenter ses propres profits et réduire l’utilité des applications relatives à la blockchain, aux NFT et à d’autres technologies liées à la blockchain. Par exemple, en décembre 2022, Coinbase a accusé Apple de l’avoir forcé à supprimer les transferts NFT de son application Wallet sur iOS. Coinbase a affirmé qu’Apple citait son App Store.

Les législateurs demandent au patron d’Apple de répondre à leurs questions afin d’aider le Congrès à « comprendre pleinement » l’impact de l’App Store sur « l’innovation et la technologie américaine ». Ils indiquent :

Il est essentiel que le Congrès comprenne parfaitement les directives de l’App Store et la mesure dans laquelle ces directives limitent l’innovation et le leadership technologique américain. Le soutien d’Apple aux nouvelles technologies innovantes telles que la blockchain, les NFT et d’autres technologies de registres distribués pourrait consolider la position de leader des États-Unis dans ces technologies.

Les législateurs veulent par ailleurs savoir comment se déroule l’examen des applications soumises par les développeurs avant la validation sur l’App Store et si Apple prévoit ou non de proposer des applications en lien avec la blockchain.