L’application Coinbase Wallet sur iOS ne permet plus d’envoyer des NFT et c’est à cause d’Apple. C’est ce qu’annonce Coinbase, célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies, dans une série de tweets. Le problème ? La commission de 30%.

Apple a un problème avec les NFT de Coinbase Wallet

« Apple prétend que les frais de gas nécessaires à l’envoi des NFT doivent être payés par l’intermédiaire de son système d’achat intégré, de sorte qu’il puisse percevoir 30% des frais de gas. Pour quiconque comprenant le fonctionnement des NFT et des blockchains, c’est clairement impossible. Le système propriétaire d’Apple pour les achats intégrés ne prend pas en charge les cryptomonnaies, nous ne pourrions donc pas nous y conformer même si nous essayions », indique Coinbase sur Twitter. « C’est un peu comme si Apple essayait de prendre une part des frais pour chaque e-mail envoyé via des protocoles Internet ouverts », ajoute la plateforme.

Apple’s claim is that the gas fees required to send NFTs need to be paid through their In-App Purchase system, so that they can collect 30% of the gas fee. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Coinbase Wallet affirme qu’Apple refusait d’approuver une mise à jour de l’application tant que la fonction d’envoi de NFT n’était pas désactivée. Aussi, la suppression de la fonctionnalité rend plus difficile pour les utilisateurs d’iPhone qui possèdent un NFT de transférer ce dernier vers d’autres portefeuilles ou d’offrir un NFT à des amis ou à la famille.

« En termes simples, Apple a mis en place de nouvelles politiques pour protéger ses profits au détriment de l’investissement des consommateurs dans les NFT et de l’innovation des développeurs dans l’ensemble de l’écosystème cryptographique. Nous espérons qu’il s’agit d’un oubli de la part d’Apple et d’un point d’inflexion pour de nouvelles conversations avec l’écosystème », conclut Coinbase.

We hope this is an oversight on Apple’s behalf and an inflection point for further conversations with the ecosystem. @apple – we’re here and want to help — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) December 1, 2022

Cette histoire de commission de 30% avec l’App Store est loin d’être la seule. Récemment, Elon Musk, patron de Twitter, a critiqué les frais jugés bien trop élevés. Pour rappel, Apple prend une commission pour chaque transaction dans les applications iOS. Il y a des exceptions, comme les commerçants (Amazon, etc).