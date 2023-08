Le Vision Pro sera un casque intéressant pour être immergé dans les vidéos, comme avec des contenus 3D, mais Apple va-t-il faire un geste pour ceux qui ont déjà acheté les films ? La question peut se poser au vu du code présent dans la bêta 2 de visionOS, le système d’exploitation du casque de réalité mixte.

Le développeur Steve Moser a repéré la mention « Play 3D » (Lecture en 3D) en fouillant dans le code l’application Apple TV de la bêta 2 de visionOS. Il a alors proposé le rendu suivant pour donner une idée du résultat final qu’Apple pourrait proposer.

In visionOS 1.0 Beta 2 the TV app contains: "Play 3D". I wonder if Apple will upgrade user's libraries to 3D like when they upgraded iTunes libraries to 4K. (image is a render) pic.twitter.com/R9O53qrbRr

— Steve Moser (@SteveMoser) July 31, 2023