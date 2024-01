Apple a mis en ligne une publicité pour le Vision Pro, quelques heures à peine après avoir annoncé la date de sortie. La société vous invite à être prêts pour la commercialisation.

Une pub pour l’Apple Vision Pro

La publicité, qui a pour nom « Get Ready », montre plusieurs extraits de films et de séries. On retrouve Star Wars, Fantastic Mr. Fox, Frankenstein Junior, Kick-Ass, Là-haut, Iron Man, Ant-Man, Star Trek, Snoopy, Bob l’éponge et Retour vers le futur. Le point commun est que tous les extraits montrent des personnages mettant des masques, des lunettes ou d’autres accessoires.

La vidéo se termine avec une femme qui met l’Apple Vision Pro. On découvre alors l’interface de visionOS et plus exactement l’écran d’accueil avec les icônes des applications.

À noter que cette réclame peut rappeler celle pour le tout premier iPhone en 2007. Celle-ci regroupait plusieurs extraits de films où les personnages étaient au téléphone et disaient « allô ».

Cette pub est un moyen pour Apple d’inviter le public à se préparer au lancement du Vision Pro. Les précommandes pour le casque de réalité mixte ouvriront le 19 janvier aux États-Unis. La commercialisation se fera le 2 février, toujours aux États-Unis. Apple ne précise pas encore quels seront les prochains pays à avoir le casque.

Le prix sera de 3 499 dollars. Plusieurs accessoires seront fournis dans la boîte, comme nous l’avons vu hier. D’autre part, le coût pour avoir des verres correcteurs sera de 149 dollars.