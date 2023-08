Graham McDonnell est le nouveau directeur créatif d’Apple, un rôle taillé ici pour pousser encore un peu plus la marque Apple dans le monde. McDonnell définit en effet ses compétences de la façon suivante : « Je tire parti de la puissance de la narration créative pour transmettre les messages de marque aux publics de la manière la plus efficace. Ces histoires sont spécialement conçues pour couper le bruit et capter l’attention en offrant une véritable valeur via un contenu significatif et authentique. Les résultats sont des campagnes innovantes et primées qui sont non seulement captivantes sur le plan émotionnel, mais qui fournissent également des résultats mesurables significatifs. »

Later this month, I finally start my new role as Creative Director at @Apple Cannot wait to get stuck in and start working with some crazy talented folk in my team. Truly honoured to be trusted in leading some of the creative output for the biggest company in the world 🙌🏼 pic.twitter.com/E8WFKdkKlY — Graham McDonnell (@grahammcuk) July 31, 2023

La nouvelle recrue occupait auparavant le poste de Vice President de la Marque et du Design pour le magazine Time et a aussi travaillé en tant que Directeur Créatif pour le New York Times. Lors de son passage au New York Times, Graham McDonnell a aussi fondé l’agence T Brand Studio, qui a été nommée Studio de l’année par le Native Advertising Institute et Hottest Agency in Advertising par AdWeek. Apple a donc récupéré un véritable champion de la pub.