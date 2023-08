iOS 17 comprend plusieurs nouveautés destinées aux AirPods (à condition de passer aux nouveaux firmware) L’une de ces nouveautés est l‘Adaptative Audio, qui mixe le mode transparence et le mode de réduction de bruit active (ANC) afin d’adapter en temps réel ces deux modes en fonction du niveau de bruit environnant. Une autre fonction est le Conversation Awareness, qui détecte une situation de dialogue et passe automatiquement en mode Transparence de façon à mettre les voix en avant.

Il se trouve que plusieurs utilisateurs de la dernière bêta d’iOS 17 ont désactivé ces nouvelles fonctions… et qu’Apple est déjà au courant. La firme de Cupertino a même réagi ces derniers jours en proposant à ces mêmes utilisateurs un petit sondage afin d’en savoir un peu plus sur les causes de cette désactivation. Est-ce lié à un soucis technique ou à un mode d’utilisation que ne peuvent satisfaire ces fonctions.

Apple veut savoir, au point de demander aux utilisateurs concernés quelles améliorations pourraient être apportées afin de rendre ces fonctions réellement intéressantes. Apple à l’écoute directe de ses clients, qui n’essaye pas d’imposer mais tente d’améliorer la situation par le dialogue et les retours ? Voilà qui n’est pas banal…

Les AirPods Pro (2nd gen) sont disponibles à la vente sur Amazon (239 euros, -20%), tout comme les AirPods de troisième génération (186 euros, -16%)