Foxconn augmente à nouveau le volume de ses investissements pour l’iPhone. Si l’on en croit Bloomberg, le poids lourd de la supply chain d‘Apple aurait lâché un demi-milliard de dollars pour la construction de deux usines supplémentaires en Inde. Ces nouvelles unités de production seront situées dans la région du Karnataka, où l’assembleur a déjà obtenu un assouplissement sensible du droit du travail local (un passe droit plutôt).Les ouvriers de Foxconn de la région du Karnataka pourront dès lors accumuler un plus grand nombre d’heures de travail et ainsi tenir des cadences infernales lors des périodes de rush de production (avant le lancement d’un nouvel iPhone par exemple).

Ces deux projets de construction s’ajoutent au projet initial d’une usine de production d’iPhone dont le démarrage est fixé à 2024. Autant dire que Foxconn s’apprête à prendre racine dans la région du Karnataka. Dernièrement, toujours en Inde, Foxconn a passé une énorme commande de matériel informatique Apple (Mac, iPhone, iPad) pour gérer ses opérations sur place. La délocalisation de la production en Inde permettrait à Foxconn de se mettre en partie à l’abri des aléas de la situation géopolitique de la Chine.