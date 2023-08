Apple annonce un partenariat avec Pixar, Adobe, Autodesk et Nvidia pour former l’Alliance for OpenUSD (AOUSD) aux côtés de la Joint Development Foundation (une filiale de la Fondation Linux), avec comme projet de créer un standard pour les contenus 3D. Cela intervient quelques mois avant le lancement du casque Vision Pro.

Un standard 3D venant d’Apple et d’autres

L’alliance cherche à normaliser l’écosystème 3D en faisant progresser les capacités de l’Open Universal Scene Description (OpenUSD). En favorisant une plus grande interopérabilité des outils et des données 3D, l’alliance permettra aux développeurs et aux créateurs de contenu de décrire, de composer et de simuler des projets 3D à grande échelle, et de créer une gamme de plus en plus large de produits et de services 3D.

Créée par les studios d’animation Pixar, OpenUSD est une technologie performante de description de scènes 3D qui offre une interopérabilité solide entre les outils, les données et les flux de travail.

L’alliance développera des spécifications écrites détaillant les caractéristiques d’OpenUSD. Cela permettra une plus grande compatibilité et une adoption, une intégration et une mise en œuvre plus larges, et permettra à d’autres organismes de normalisation de les inclure dans leurs spécifications. La Joint Development Foundation a été choisie pour héberger le projet car il permettra un développement ouvert, efficace et effectif des spécifications d’OpenUSD, tout en offrant une voie vers la reconnaissance par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

L’AOUSD constituera également le principal forum pour la définition collaborative des améliorations à apporter à la technologie par l’ensemble de l’industrie. L’alliance invite un large éventail d’entreprises et d’organisations à la rejoindre et à participer à l’élaboration de l’avenir d’OpenUSD.

« La prochaine génération d’expériences de réalité augmentée »

« OpenUSD contribuera à accélérer la prochaine génération d’expériences de réalité augmentée, de la création artistique à la diffusion de contenu, et à produire un éventail toujours plus large d’applications informatiques spatiales », a déclaré Mike Rockwell, vice-président du groupe chargé du Vision Pro. « Apple a activement contribué au développement de l’USD, qui est une technologie essentielle pour la plateforme révolutionnaire qu’est visionOS, ainsi que pour le nouvel outil de développement Reality Composer Pro. Nous sommes impatients de favoriser son développement pour qu’il devienne une norme largement adoptée ».