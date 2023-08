Apple annonce l’arrivée de quatre jeux en août sur sa plateforme Apple Arcade. Les joueurs auront accès à Samba de Amigo: Party-To-Go de SEGA, ainsi que Nekograms+, Kingdoms: Merge & Build et Finity.

Samba de Amigo: Party-To-Go s’invite sur Apple Arcade

« Samba de Amigo: Party-To-Go sera bientôt disponible sur Apple Arcade avec de nouveaux morceaux et un tout nouveau Mode histoire exclusif », annonce Ian Curran, président et directeur des opérations de SEGA Amérique. « Apple Arcade est une plateforme privilégiée pour nos plus grandes franchises, dont Sonic, Football Manager et maintenant Samba de Amigo. C’est pour nous l’occasion de créer les meilleurs jeux pour un tout nouveau public mobile. Nous avons hâte de voir les nouveaux joueurs et les fans de la première heure s’emparer de cette version moderne de l’un de nos grands classiques ».

Samba de Amigo: Party-To-Go, qui est un jeu de rythme, arrivera le 29 août sur Apple Arcade. La version pour Apple Arcade se dote de trois morceaux exclusifs (DADDY de PSY et CL, The Edge of Glory de Lady Gaga et The Walker de Fitz and the Tantrums), mais aussi d’un mode histoire au cours duquel les joueurs rejoignent Amigo dans sa quête de musique. Il y a plus de 40 morceaux au total.

Trois autres jeux

Le 8 août, il y aura Nekograms+. Plongez dans le monde des chats avec ce jeu de réflexion. Déplacez les coussins et les félins jusqu’à ce que chacun ait trouvé l’endroit idéal pour une sieste bien méritée. Les joueurs auront de quoi faire avec 120 niveaux, 15 races de chats, 3 mondes aux graphismes soignés et une bande-son originale.

Le 18 août marquera l’arrivée de Kingdoms: Merge & Build. Lancez-vous dans une aventure mêlant casse-tête et construction de royaume. Le Prince Edward et ses amis ont pour mission de sauver le royaume et son peuple, victimes d’une puissance mystérieuse qui s’est répandue en l’absence du roi. Les joueurs devront associer différents éléments pour obtenir des ressources à utiliser pour construire et rénover des monuments, remplir des quêtes, et résoudre le mystère à l’origine de la chute du royaume.

Enfin, il y aura Finity le 25 août. C’est un jeu minimaliste en 2D qui réinvente les casse-tête classiques de façon satisfaisante. Le titre combine la technicité des échecs, la jouabilité infinie de Tetris et la réactivité des jeux de combinaison dans une expérience soignée et complexe.