Air Canada annonce que les films et séries d’Apple TV+ sont désormais disponibles gratuitement pour ses passagers. Ils pourront regarder les contenus du service de streaming pendant les vols sans la nécessité d’avoir un abonnement.

Tout passe par le système de divertissements à bord des avions d’Air Canada, les passagers n’ont qu’à choisir un film ou une série disponible sur Apple TV+. C’est en place à partir d’aujourd’hui (1er août 2023). La compagnie aérienne évoque plusieurs programmes, dont les séries Ted Lasso, Bad Sisters, Severance, Foundation et The Morning Show.

Pour information, Air Canada est la deuxième compagnie aérienne à proposer un tel service. La première a été America Airlines aux États-Unis, cela remonte à août 2020.

Suite à la nouveauté du jour, John Moody, le directeur général d’Air Canada, déclare :

À Air Canada, nous savons que les divertissements à bord représentent un aspect important du voyage pour nos clients, surtout pour les vols long-courriers. Nous évaluons constamment les occasions de bonifier notre volet de divertissements à bord en y ajoutant du contenu actuel et exclusif qui fera la joie de nos clients. Nous sommes impatients d’accueillir nos clients à bord et de les voir suivre leur série favorite d’Apple TV+, ou découvrir les derniers coups de cœur du public pendant leur vol. Grâce à ce nouveau partenariat avec Apple, nous sommes en voie d’augmenter le contenu de notre système de divertissements à bord de plus de 95% par rapport à l’an dernier. Nous avons hâte de proposer encore davantage d’options de divertissement d’ici la fin de l’année 2023.