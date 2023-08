Ce n’est malheureusement pas une surprise. Si l’on en croit le bien informé Deadline, la saison 2 de la série thriller Suspicion aurait été annulée par Apple. La première saison en huit épisodes s’était terminée depuis plus d’1 an 1/2, mais les retards accumulés ainsi bien sûr que la grande grève des acteurs et scénaristes américains auraient fini d’achever le projet.

Suspicion faisait pourtant partie des trois séries britanniques premium commandées par Apple, avec Slow Horses et Bad Sisters. Outre le fait que Suspicion a été la série la moins bien accueillie par les critiques, la présence au casting de plusieurs acteurs américains a rendu incertaine toute reprise de tournage dans le contexte de la grande grève d’Hollywood.

A contrario, seul l’oscarisé Gary Oldman était syndiqué à la SAG (Screen Actors Guild) sur le tournage des saisons 2 et 3 de Slow Horses, et les producteurs ont eu l’idée lumineuse de faire tourner toutes les scènes de l’acteur avant que ne démarre la grève des acteurs ! Quant à Bad Sisters, le casting est irlandais, tout comme le scénariste.