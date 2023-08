Disney Speedstorm, le jeu service et de course signé Disney, file à toute allure vers iOS. L’objectif est simple ici : ce clone de Mario Kart permet au joueur de diriger le bolide d’une des stars de Disney-Pixar (Mickey, Jack Sparrow, Donald, etc.) dans des circuits forcément très thématiques. Et bien sûr, GaaS oblige (Game as a Service), le joueur peut choisir entre différents packs de démarrage pour débuter le jeu. Déjà sorti sur consoles (d’abord payant puis en free-to-play), Disney Speedstorm s’apprête donc à faire vrombir ses moteur sur mobile.



Le jeu vient même d’être lancé en soft launch en Espagne, et le studio Gameloft prévient que les pays suivants seront bientôt servis : Roumanie, Philippines, Brésil, Vietnam, Mexique, Australie, Taiwan, Danemark, Norvège, Suède, Autriche, et Irlande. Cela fait vraiment plaisir de constater qu’un studio français ne place même pas la France dans la liste des 13 premiers pays à recevoir son jeu phare sur mobile. Espérons au moins que la version finale du titre sera exempt de bugs et n’exagèrera pas trop sur les mécaniques freemium.