L’AirTag 2 fait parler de lui, avec l’analyste Ming-Chi Kuo qui annonce un début de production pour le quatrième trimestre de 2024. Il faudrait donc s’attendre à une disponibilité à la même période ou au début de 2025.

Kuo annonce que le nouvel AirTag s’intégrera mieux au prochain casque Vision Pro d’Apple, dans le cadre d’un écosystème d’informatique spatiale, mais il n’a pas fourni de détails supplémentaires ni révélé d’autres nouvelles fonctionnalités potentielles pour le traqueur d’objets.

L’actuel AirTag a vu le jour en avril 2021. Le traqueur embarque la puce U1 pour l’Ultra Wideband, ce qui permet de trouver facilement des objets puisque la localisation est communiquée. L’AirTag fonctionne avec les appareils Apple (essentiellement les iPhone) qui passent à proximité pour communiquer sa localisation. Les appareils peuvent ensuite envoyer l’information sur les serveurs d’Apple, ce qui permet au propriétaire de passer par l’application Localiser afin de déterminer où son trouve son traqueur d’objets.

Kuo a déjà fait savoir que les iPhone 15 auront une nouvelle puce pour l’Ultra Wideband afin d’avoir toujours plus de précision. On peut donc imaginer que ce sera la même chose avec l’AirTag 2.

On notera toutefois qu’il faudra visiblement attendre encore plus d’un an avant de découvrir l’AirTag 2. Nous avons donc encore le temps avant de connaître les nouveautés. En attendant, l’AirTag existant est en promotion à 35€ (-10%) chez Amazon. On retrouve aussi le lot de 4 à 104€ (-19%) chez Amazon là encore.