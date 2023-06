Il faut s’attendre à une amélioration pour l’Ultra Wideband avec l’iPhone 15 et ce sera en lien direct avec le casque Apple Vision Pro, selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste bien renseigné explique qu’Apple veut créer tout un écosystème.

Kuo indique sur Twitter qu’Apple « améliorera de manière agressive les spécifications matérielles » de l’iPhone dans le cadre de ses efforts visant à créer un écosystème compétitif autour du Vision Pro. « L’écosystème est l’un des facteurs clés du succès du Vision Pro, notamment l’intégration avec d’autres produits d’Apple, et les principales spécifications matérielles connexes sont le Wi-Fi et l’UWB », explique l’analyste.

Les iPhone 15 auraient donc le droit à une nouvelle puce qui gère l’Ultra Wideband. La puce en question aurait un processus de gravure de 7 nm, contre 16 nm pour le modèle existants, ce qui permettra d’améliorer les performances, tout en réduisant la consommation d’énergie.

La puce existante pour l’Ultra Wideband a pour nom U1. Elle a fait ses débuts avec l’iPhone 11. Apple l’a ensuite intégrée dans les iPhone plus récents, ainsi que l’AirTag, l’Apple Watch (à partir de la Series 6), le HomePod ou encore le boîtier de charge des derniers AirPods Pro en date. Apple utilise la puce U1 pour un certain nombre de fonctions, notamment Localiser, Handoff, Localisation précise, AirDrop et plus encore.

Kuo pense qu’une version améliorée de la puce permettra d’améliorer les performances de ces fonctions et jouera également un rôle clé dans l’intégration entre le casque Vision Pro et les autres produits d’Apple.